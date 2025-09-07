Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Motorradunfall auf der B268 in Höhe Losheim am See. Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

B268 Losheim am See (ots)

Am Samstagabend, 06.09.2025 gegen 18:45 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die B268 aus Richtung Nunkirchen kommend in Fahrtrichtung Losheim am See. Ca. 500m vor Losheim führte der Fahrer bei hoher Geschwindigkeit mehrere Kunststücke ("Wheelies" - Fahren auf dem Hinterrad) durch und verlor hierbei die Kontrolle über seine Maschine der Marke KTM. In der Folge stürzte er und prallte gegen die Leitplanken. Hierbei wurde der, aus dem Raum Hermeskeil stammende, 20-jährige Mann lebensgefährlich verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in das Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste der Streckenabschnitt für ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden.

