POL-Nordsaarland: Unfall nach Überholmanöver auf der L149 zwischen Wadern und Buweiler - Suche nach einem Unfallbeteiligten

L149 Wadern-Buweiler (ots)

Am Freitag, 29.08.2025 gegen 14:00 Uhr, kam es nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der L149 zwischen Wadern und Buweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann überholte mit seinem Audi A6 an einer unübersichtlichen Stelle der L149, mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer) musste nach rechts in den Straßengraben ausweichen, um eine Frontalkollision mit dem Audi A6 zu verhindern. Hierbei beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer einen Leitpfosten neben der Fahrbahn. Beide Beteiligten setzten ihre Fahrt anschließend fort. Aufgrund Zeugenangaben konnte der Audi A6 und der verantwortliche Fahrzeugführer kurze Zeit später ermittelt und befragt werden. Die Polizei sucht Hinweise nach dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches ausweichen musste und mit einem Leitpfosten kollidiert war. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen VW Passat handeln könnte. Sachdienliche Hinweise zum Hergang und dem unbekannten Beteiligten können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, gerichtete werden.

