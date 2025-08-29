PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall nach Überholmanöver auf der L149 zwischen Wadern und Buweiler - Suche nach einem Unfallbeteiligten

L149 Wadern-Buweiler (ots)

Am Freitag, 29.08.2025 gegen 14:00 Uhr, kam es nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der L149 zwischen Wadern und Buweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann überholte mit seinem Audi A6 an einer unübersichtlichen Stelle der L149, mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge. Ein entgegenkommendes Fahrzeug (bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer) musste nach rechts in den Straßengraben ausweichen, um eine Frontalkollision mit dem Audi A6 zu verhindern. Hierbei beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer einen Leitpfosten neben der Fahrbahn. Beide Beteiligten setzten ihre Fahrt anschließend fort. Aufgrund Zeugenangaben konnte der Audi A6 und der verantwortliche Fahrzeugführer kurze Zeit später ermittelt und befragt werden. Die Polizei sucht Hinweise nach dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches ausweichen musste und mit einem Leitpfosten kollidiert war. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen VW Passat handeln könnte. Sachdienliche Hinweise zum Hergang und dem unbekannten Beteiligten können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, gerichtete werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, W. König, PHK
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 20:29

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall bei zwei Verletzten in 66625 Nohfelden

    66625 Nohfelden (ots) - Am 22.08.2025 ereignete sich auf der B41 in 66625 Nohfelden zwischen Wolfersweiler und Hirstein ein Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Ein 62-Jähriger aus Sankt Wendel befuhr mit seinem Ford S-Max die Strecke aus Wolfersweiler kommend. Ihm entgegen kam eine ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:17

    POL-Nordsaarland: Polizei dein Freund und Helfer

    Wadern (ots) - Nachdem ein Mann sein Fahrzeug bei der Polizeiinspektion Nordsaarland als gestohlen gemeldet hatte, begaben sich Beamte zum vermeintlichen Tatort in ein Waderner Parkhaus. Nach Aufnahme des Sachverhalts vor Ort konnten die eingesetzten Beamten dann zum Glück für den Anzeigeerstatter feststellen, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht gestohlen, sondern lediglich auf einem anderen Stellplatz außerhalb des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren