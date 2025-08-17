PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei dein Freund und Helfer

Wadern (ots)

Nachdem ein Mann sein Fahrzeug bei der Polizeiinspektion Nordsaarland als gestohlen gemeldet hatte, begaben sich Beamte zum vermeintlichen Tatort in ein Waderner Parkhaus. Nach Aufnahme des Sachverhalts vor Ort konnten die eingesetzten Beamten dann zum Glück für den Anzeigeerstatter feststellen, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht gestohlen, sondern lediglich auf einem anderen Stellplatz außerhalb des Parkhauses abgestellt wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
POK Schneider C.
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren