Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei dein Freund und Helfer

Wadern (ots)

Nachdem ein Mann sein Fahrzeug bei der Polizeiinspektion Nordsaarland als gestohlen gemeldet hatte, begaben sich Beamte zum vermeintlichen Tatort in ein Waderner Parkhaus. Nach Aufnahme des Sachverhalts vor Ort konnten die eingesetzten Beamten dann zum Glück für den Anzeigeerstatter feststellen, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht gestohlen, sondern lediglich auf einem anderen Stellplatz außerhalb des Parkhauses abgestellt wurde.

