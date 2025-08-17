Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Polizei dein Freund und Helfer
Wadern (ots)
Nachdem ein Mann sein Fahrzeug bei der Polizeiinspektion Nordsaarland als gestohlen gemeldet hatte, begaben sich Beamte zum vermeintlichen Tatort in ein Waderner Parkhaus. Nach Aufnahme des Sachverhalts vor Ort konnten die eingesetzten Beamten dann zum Glück für den Anzeigeerstatter feststellen, dass das Fahrzeug tatsächlich nicht gestohlen, sondern lediglich auf einem anderen Stellplatz außerhalb des Parkhauses abgestellt wurde.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
POK Schneider C.
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell