POL-Nordsaarland: Polizeibeamte schlagen PKW-Scheibe ein, zwecks Rettung eines Hundes aus einem überhitzten Fahrzeug auf dem Parkplatz am Bostalsee.

Bosen / Bostalsee (ots)

Am Freitagmittag, 15.08.2024 gegen 13:30 Uhr, wurde der PI Nordsaarland ein im Fahrzeug eingesperrter Hund mitgeteilt. Vor Ort wurde durch Beamte der PI Nordsaarland der entsprechende PKW auf dem Besucherparkplatz des Bostalsee, im Bereich des Strandbades, vorgefunden. Der Hund (Rasse: Malteser) befand sich im verschlossenem Fahrzeug. Die Fenster waren einen Spalt geöffnet. Aufgrund der herrschenden, hohen Außentemperatur bestand akute Lebensgefahr für den eingesperrten Hund. Auf mehrmalige Ausrufversuche durch DLRG bzw. Seeverwaltung Bostalsee wurde nicht reagiert. Da die Öffnung der Türen durch den geöffneten Spalt der Fenster nicht gelang, wurde durch die eingesetzten Polizeibeamte die Scheibe der Fahrzeugtür eingeschlagen und so der Hund aus dem Fahrzeug gerettet. Außer einer sichtlichen Erschöpfung, blieb der Hund unverletzt. Nach der Rettung wurde dieser, zwecks weiterer Versorgung, an den zuständigen Bauhof übergeben. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte der Hundebesitzer ausfindig gemacht werden. Hierbei handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Saarbrücken. Da ihm der Zugang zum Strandbad mit dem Hund, aufgrund eines Hundeverbotes, verwehrt wurde, ließ er diesen im PKW zurück. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Stadtverwaltung bezüglich Geeignetheitsprüfung als Hundehalter.

