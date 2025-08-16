Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der Kreuzung "kleiner Potsdamer Platz" L158/L374 zwischen Losheim und Mettlach.

L158 / L374 Losheim Mettlach (ots)

Am Freitagmittag, 15.08.2025 gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung "kleiner Potsdamer Platz" L158/L374 zwischen Losheim und Mettlach. Eine 57-jährige Frau aus dem Raum Wadern befuhr in ihrem Opel Grandland die L158 aus Richtung Mettlach kommend. Sie beabsichtigte an der besagten Kreuzung geradeaus nach Losheim zu fahren. Eine 23-jährige Fahrerin eines VW Polo, welche in Frankreich wohnhaft ist, befuhr die L158 aus Richtung Losheim kommend und bog an der Kreuzung nach links auf die L374, in Richtung Brotdorf ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin im VW Polo und ihre 61-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste im Rahmen der Unfallaufnahme und Räumung der Straße für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell