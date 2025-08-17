Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Losheim am See (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei leistete sich ein 44 jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen in Losheim am See. Der Mann, welcher sein Fahrzeug in Schlangenlinien unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken führte, konnte durch eine Streife der Polizei aus Wadern innerhalb eines Losheimers Ortsteils festgestellt und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte der Fahrzeugführer Anzeichen einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit auf. In der Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde pol. einbehalten.

