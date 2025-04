Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Geschädigter durch zwei Personen bei schwerem Raub verletzt - Polizei sucht Zeugen und eine zur Tatzeit am Tatort befindliche Person

Pinneberg (ots)

Am 26.04.2025 (Samstag) ist es zwischen 01.15 Uhr und 01.20 Uhr zu einem schweren Raub im Kirchhofsweg gekommen. Bei der Tat wurde ein 30-jährige Pinneberger verletzt.

Der Geschädigte ging auf seinem Nachhauseweg den Kirchhofsweg von der Feldstraße kommend auf der linken Straßenseite, als er plötzlich von zwei Männern angesprochen wurde. Der Pinneberger wollte seinen Weg fortsetzen, was einer der Männer jedoch durch eine Umklammerung unterband. Der zweite Täter schlug dann mit der Faust mehrfach ins Gesicht des Geschädigten, der zu Boden ging und dort weiter attackiert wurde.

Während dieser körperlichen Übergriffe kam ein Pkw vorbeigefahren und hielt sogar an. Die beiden Täter forderten den Fahrer oder die Fahrerin lautstark zur Weiterfahrt auf. Der am Boden liegende Verletzten konnte nicht erkennen, um was für ein Fahrzeug es sich handelte noch ob es sich um eine Fahrerin oder einen Fahrer gehandelt hatte.

Dem Opfer dieser Raubtat wurden Armbanduhr, Mobiltelefon und Portemonnaie im Wert von ca. 350,- Euro entwendet.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Dort sucht man nun Zeugen und ganz besonders die Person, die am Tatort kurz anhielt. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

