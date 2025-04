POL-SE: Todesfelde/ Stuvenborn/ K 109 - Nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallschwerpunkt für Zweiräder - Polizei führt technische Geschwindigkeitsmessungen in den Todesfelder Kurven durch

Rohlstorf (ots) - Am 26.04.2025 (Samstag) ist es um 21.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Rohlstorf, Margarethenhof gekommen. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Segeberg befuhr zuvor mit seinem grauen Mercedes-Benz die K 56 auf Westerrade kommend in Richtung Rohlstorf. In ...

