POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall nach Ausweichen wegen eines Bus in Weiskirchen mit anschließender Verkehrsunfallflucht

66709 Weiskirchen (ots)

Am 25.08.2025 wurde die Polizeiinspektion Nordsaarland zu einem Verkehrsunfall nach 66709 Weiskirchen in die Trierer Straße gerufen. Die 40-jährige Unfallbeteiligte aus Tholey befuhr um 13:18 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Trierer Straße aus Richtung Kirchenweg kommend in Fahrtrichtung Verkehrskreisel. Ihr entgegen kam ein Kraftomnibus. Dieser hielt sich ihren Angaben zufolge nicht an das Rechtsfahrgebot, weswegen sie, um einen Zusammenstoß zu vermieden, nach rechts auf den Bordstein ausweichen musste. Hierbei wurden die beiden Reifen an ihrem Fahrzeug beschädigt. Trotz Stehenbleiben und Hupen setzte der Busfahrer seine Fahrt einfach fort und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person und/oder Unfallbeteiligung zu machen oder zuzulassen. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Höhe des Anwesens Trierer Straße 11. Wer Angaben zum Unfallgeschehen, Fahrer oder Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

