Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Engelskirchen (ots)

In Osberghausen fuhr am Freitagnachmittag (22. August) ein 45-jähriger Audi-Fahrer aus Wiehl auf der Kölner Straße (L136) in Richtung Dieringhausen. Gegen 16:30 Uhr geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 47-Jährigen aus Engelskirchen. Die beiden Fahrer und der 49-jährige Beifahrer des Wiehlers kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L136 war bis 18:35 Uhr voll gesperrt.

