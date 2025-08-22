PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Täter nach räuberischem Diebstahl fest

Gummersbach (ots)

In einem Lebensmittelmarkt in der Dieringhauser Straße war am Donnerstag (21. August) eine 67-jährige Frau aus Wiehl zum Einkaufen unterwegs. Gegen 15:50 Uhr nahm ein Mann die Handtasche der Wiehlerin aus ihrem Einkaufswagen, entnahm die Geldbörse aus der Handtasche und flüchtete in Richtung Ausgang. Die 67-Jährige bemerkte den Diebstahl und machte lautstark auf sich Aufmerksam. Mehrere Zeugen versuchten den Kriminellen festzuhalten wogegen dieser sich wehrte und weiter flüchtete. Durch die alarmierte Polizei konnte der 46-jährige Tatverdächtige auf einem nahegelegenen Parkplatz festgenommen werden. Die Geldbörse wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Auf seiner Flucht soll der Kriminelle eine weitere Zeugin umgestoßen und dadurch verletzt haben. Die Polizei bittet diese Zeugin sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

