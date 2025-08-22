PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrerin im Kreisverkehr angefahren

Waldbröl (ots)

Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin aus Nümbrecht befuhr am Donnerstag (21. August) den Kreisverkehr Wiehler Straße/Friedrich-Engels-Straße. Gegen 11:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 57-Jährigen aus Waldbröl, der aus Richtung Wiehler Straße kam und in den Kreisverkehr einfuhr. Die 67-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:15

    POL-GM: Ein Verletzter bei Unfall im Kreisverkehr

    Wiehl (ots) - Am Donnerstag (21. August) kam es im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Homburger Straße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Altenkirchen aus Richtung Bahnhofstraße in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 18-jährigen Wiehlers, der im Kreisverkehr in Richtung Homburger Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:15

    POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Ründeroth

    Engelskirchen (ots) - Ein Unbekannter stahl am 20. August (Mittwoch) das Pedelec eines 28-jährigen Mannes aus Engelskirchen. Das Pedelec wurde von dem 28-Jährigen gegen 20:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hüttenstraße abgestellt. Als der Engelskirchener fünf Minuten später an den Abstellort zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Auf Videomaterial ist zu sehen, wie eine männliche Person auf ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:15

    POL-GM: Einbruch in Bergneustädter Freibad

    Bergneustadt (ots) - In der Nacht von Dienstag (19. August) auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Freibad in der Kölner Straße ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam zwei Vorhängeschlösser an einem Tor im rückwärtigen Bereich und gelangten so auf das Freibadgelände. Dort schlugen sie eine Scheibe des Kiosks ein und stahlen mehrere Getränkedosen sowie Münzgeld. Die Kriminellen entkamen unerkannt. Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren