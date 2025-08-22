Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec-Fahrerin im Kreisverkehr angefahren
Waldbröl (ots)
Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin aus Nümbrecht befuhr am Donnerstag (21. August) den Kreisverkehr Wiehler Straße/Friedrich-Engels-Straße. Gegen 11:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 57-Jährigen aus Waldbröl, der aus Richtung Wiehler Straße kam und in den Kreisverkehr einfuhr. Die 67-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
