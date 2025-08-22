POL-GM: Pedelec-Fahrerin im Kreisverkehr angefahren

Engelskirchen (ots) - Ein Unbekannter stahl am 20. August (Mittwoch) das Pedelec eines 28-jährigen Mannes aus Engelskirchen. Das Pedelec wurde von dem 28-Jährigen gegen 20:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hüttenstraße abgestellt. Als der Engelskirchener fünf Minuten später an den Abstellort zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Auf Videomaterial ist zu sehen, wie eine männliche Person auf ...

