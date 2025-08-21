Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bergneustädter Freibad

Bergneustadt (ots)

In der Nacht von Dienstag (19. August) auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Freibad in der Kölner Straße ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam zwei Vorhängeschlösser an einem Tor im rückwärtigen Bereich und gelangten so auf das Freibadgelände. Dort schlugen sie eine Scheibe des Kiosks ein und stahlen mehrere Getränkedosen sowie Münzgeld. Die Kriminellen entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

