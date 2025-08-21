Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Pedelecs in Wiehl gestohlen

Wiehl (ots)

Auf Pedelecs hatten es Diebe in Wiehl abgesehen. Am 19. August (Dienstag) stahlen Unbekannte zwischen 07 und 17 Uhr ein mittels Faltschloss gesichertes Pedelec aus einer Tiefgarage in der Oberwiehler Straße. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Bulls" (Modell: Twenty 9 EVO E1.5) in der Farbe Schwarz. In der Neuwiehler Straße waren die Diebe vom 20. auf den 21. August (Donnerstag) unterwegs. Dort stahlen sie aus einer Garage ein unverschlossenes Pedelec des Herstellers "Corratec" (Modell: E-Power RS 160) in der Farbe Anthrazit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell