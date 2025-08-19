PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrrad aus Garage gestohlen

Wipperfürth (ots)

Am frühen Montagmorgen (18. August) haben Unbekannte gegen 5 Uhr ein Mountainbike aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Stettiner Straße gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Bulls. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

