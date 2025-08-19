Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrrad aus Garage gestohlen
Wipperfürth (ots)
Am frühen Montagmorgen (18. August) haben Unbekannte gegen 5 Uhr ein Mountainbike aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Stettiner Straße gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Bulls. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
