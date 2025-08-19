Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich fordert zwei Verletzte
Gummersbach (ots)
Eine 56-jährige Gummersbacherin wollte am Montag (18. August) von der Bünghauser Straße auf die Königstraße abbiegen. Gegen 7:25 Uhr stieß sie mit dem Motorrad eines 59-Jährigen aus Engelskirchen zusammen, der auf der bevorrechtigten Königstraße in Richtung Oberbantenberg fuhr. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell