POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich fordert zwei Verletzte

Reichshof (ots) - Am Montag (18. August) war ein 62-Jähriger aus Beringen mit seinem Motorrad auf der L324 in Dreschhausen unterwegs. Gegen 11:30 Uhr kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-1210 E-Mail: ...

mehr