Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich fordert zwei Verletzte

Gummersbach (ots)

Eine 56-jährige Gummersbacherin wollte am Montag (18. August) von der Bünghauser Straße auf die Königstraße abbiegen. Gegen 7:25 Uhr stieß sie mit dem Motorrad eines 59-Jährigen aus Engelskirchen zusammen, der auf der bevorrechtigten Königstraße in Richtung Oberbantenberg fuhr. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

