Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec
Gummersbach (ots)
Am Montag (18. August) haben Kriminelle zwischen 18 Uhr und 22:45 Uhr aus einem Fahrradunterstand am Bahnhof Dieringhausen ein Pedelec gestohlen. Das schwarze Pedelec der Marke Viktoria war mit einem Fahrradschloss an dem Fahrradständer angekettet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
