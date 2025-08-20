Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer aus Radevormwald zog sich bei einem Unfall auf der Elberfelder Straße am Dienstag (19. August) schwere Verletzungen zu. Er fuhr gegen 14:10 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Verkehrsinsel in der Nähe der Einmündung "Am Kreuz" fuhr er auf die Straße. Dabei stieß er mit dem Transporter Sprinter eines 28-jährigen Remscheiders zusammen, der ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den 86-Jährigen in ein Krankenhaus.

