Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Ründeroth

Engelskirchen (ots)

Ein Unbekannter stahl am 20. August (Mittwoch) das Pedelec eines 28-jährigen Mannes aus Engelskirchen. Das Pedelec wurde von dem 28-Jährigen gegen 20:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hüttenstraße abgestellt. Als der Engelskirchener fünf Minuten später an den Abstellort zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Auf Videomaterial ist zu sehen, wie eine männliche Person auf einem hellen Fahrrad neben dem Pedelec des 28-Jährigen hält, dieses kurz begutachtet und sich dann wieder fahrenderweise von der Örtlichkeit entfernt. Dabei schiebt der Dieb das Pedelec des Engelskircheners neben sich her. Die Person auf den Videoaufzeichnungen trug einen schwarzen Kapuzenpullover, dunkle Shorts und dunkle Schuhe. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Haibike" (Modell: FullSeven 8) in der Farbe Schwarz. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell