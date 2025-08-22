PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Ein Verletzter bei Unfall im Kreisverkehr

Wiehl (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Homburger Straße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Altenkirchen aus Richtung Bahnhofstraße in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 18-jährigen Wiehlers, der im Kreisverkehr in Richtung Homburger Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

