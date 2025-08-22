Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Ein Verletzter bei Unfall im Kreisverkehr
Wiehl (ots)
Am Donnerstag (21. August) kam es im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Homburger Straße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Altenkirchen aus Richtung Bahnhofstraße in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 18-jährigen Wiehlers, der im Kreisverkehr in Richtung Homburger Straße unterwegs war. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt.
