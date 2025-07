POL-NI: Mit 2,86 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl, der sich am Montag den 21.07.2025 zwischen 15 und 16 Uhr in Nienburg ereignete. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Damenhandtasche aus dem Fahrradkorb einer 74-jährigen Frau aus Nienburg. In der Tasche befanden sich unter Anderem Bargeld, Karten und Ausweisdokumente. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich im oben genannten Zeitraum an der Verdener Landstraße. Zeugen ...

