POL-NI: Handtaschendiebstahl

Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht den Verursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 21.07.2025 zwischen 05:15 Uhr und 15 Uhr in Bad Nenndorf ereignete. Ein 26-jähriger aus Obernkirchen parkte seinen Smart an der Straße Osterkamp. Im oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug und entfernte sich ...

