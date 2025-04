POL-PDTR: Festnahme nach Fluchtversuch

Birkenfeld (ots) - Am Montag, den 07.04.2025, fand eine großangelegte Kontrollaktion auf dem Parkplatz "OK Hütte" an der B269 statt. Die Kontrolle wurde durch Einsatzkräfte der PI Birkenfeld und PI Idar-Oberstein, gemeinsam mit den speziell geschulten Polizeikräften des Schwerlastkontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Trier durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen war der Schwerlastverkehr. Neben der ...

