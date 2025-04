POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Agrar- und Freizeitmarkt - Nachtragsmeldung

Trier (ots) - Am 07.04.25 gegen 19 Uhr kam es in Trier zu einem Motorradunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrer des Motorrads befuhr die B49 vom Verteilerkreis in Richtung KW-Brücke. Kurz vor dem Parkplatz geriet der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den Aufprall "flog" das Motorrad mehrere Meter durch die Luft und landete im ...

