Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gewaltsamer Konflikt auf der B49: Motorradfahrer bricht Autofahrer die Nase - Polizei bittet um Hinweise

Trier (ots)

Am Nachmittag des 07. April 2025 kam es auf der Bundesstraße B49 in Trier zu einem Vorfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer. Zunächst war es zu einer Diskussion zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen, die sich über unterschiedliche Fahrweisen entzündet hatte. Die Situation eskalierte, als beide an einer Bushaltestelle aufeinandertrafen, wo eine verbale Auseinandersetzung folgte.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schubste der Autofahrer den Motorradfahrer aufgrund der hitzigen Diskussion von sich und forderte ihn auf, den Ort zu verlassen. Daraufhin trat der Motorradfahrer dem Autofahrer mit dem Schuh ins Gesicht und brach ihm hierbei die Nase. Anschließend flüchtete der Motorradfahrer vom Tatort.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Ein Teil des Kennzeichens des flüchtigen Motorrads konnte abgelesen werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer geben?

