Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall während Verfolgungsfahrt

Gummersbach (ots)

Am Donnerstagabend (21. August) wollten Polizisten gegen 22:37 Uhr den Fahrer eines VW Golf kontrollieren, der auf der Dieringhauser Straße in Richtung Vollmerhausen fuhr. Der Autofahrer missachtete die Anhaltesignale und fuhr weiter in Richtung Niederseßmar. Auf der Friedrichstaler Straße überholte der Streifenwagen den Flüchtenden und verlangsamte die Fahrt. Beim Versuch, sein Fahrzeug zu wenden, kollidierte der Golf-Fahrer zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem, auf einer Querungshilfe stehenden, Baum. Er setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Vollmerhausen fort, bog nach rechts auf die Rospetalstraße ab und fuhr über eine rote Ampel verbotswidrig nach links auf die Westtangente in Richtung Wiehl. Im Baustellenbereich der L336 zwischen Alperbrück und der Einmündung Eichhardtstraße hielt er sein Fahrzeug an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 50-jährige Gummersbacher keinen Führerschein hatte. Sein Auto wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

