Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Nümbrecht (ots)

In der Zeit von Freitag (15. August) bis Mittwoch gelangten Kriminelle mithilfe einer Leiter über den Balkon in ein Einfamilienhaus in der Driescher Straße. Dort durchsuchten sie die Räume und stahlen Bargeld. Aus einer Garage entwendeten sie ein Quad des Herstellers Yamaha, Typ Grizzly 700 FI, ohne amtliche Kennzeichen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

