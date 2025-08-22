POL-GM: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Gummersbach (ots) - In einem Lebensmittelmarkt in der Dieringhauser Straße war am Donnerstag (21. August) eine 67-jährige Frau aus Wiehl zum Einkaufen unterwegs. Gegen 15:50 Uhr nahm ein Mann die Handtasche der Wiehlerin aus ihrem Einkaufswagen, entnahm die Geldbörse aus der Handtasche und flüchtete in Richtung Ausgang. Die 67-Jährige bemerkte den Diebstahl und machte lautstark auf sich Aufmerksam. Mehrere Zeugen ...

mehr