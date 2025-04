Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit dem Gegenverkehr

Höngeda (ots)

Zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam es am Montag auf der Bundesstraße 247 gegen 15.37 Uhr. Eine VW-Fahrerin befuhr die Bundestraße aus Richtung Mühlhausen in Richtung Höngeda. In einem Baustellenbereich hinter der Abfahrt Aemililienhausen überfuhr sie auch noch ungeklärter Ursache eine Sperrfläche in der Mitte der Fahrbahn und touchierte anschließend einen Fiat seitlich im Gegenverkehr. Durch den Anstoß drehet sich der Fiat auf der Gegenspur und stieß gegen einen Lkw, der ebenso in Richtung Mühlhausen fuhr. Die drei an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge wurden teilweise erheblich beschädigt. An zwei der Fahrzeuge entstand ein Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

