LPI-NDH: Fahrrad entwendet

Menteroda (ots) - Einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursachten nach bisherigen Ermittlungen unbekannte Täter in einem Zeitraum von Dienstag, den 4. April, 17.00 Uhr und Montag, den 14. April, 14.45 Uhr. So brachen die Unbekannten eine Garage in der Straße des Friedens auf und entwendeten ein Heizgerät samt Zubehör. Beim Fortschaffen des Beuteguts zerkratzten der oder die Täter die linke Fahrzeugseite des in der Garage abgeparkten Pkws. Beim Eindringen in die ...

