Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage aufgebrochen

Menteroda (ots)

Einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verursachten nach bisherigen Ermittlungen unbekannte Täter in einem Zeitraum von Dienstag, den 4. April, 17.00 Uhr und Montag, den 14. April, 14.45 Uhr. So brachen die Unbekannten eine Garage in der Straße des Friedens auf und entwendeten ein Heizgerät samt Zubehör. Beim Fortschaffen des Beuteguts zerkratzten der oder die Täter die linke Fahrzeugseite des in der Garage abgeparkten Pkws. Beim Eindringen in die Garage hinterließen die Unbekannten ihre Spuren, welche durch die Beamten gesichert wurden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03631/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0096031

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell