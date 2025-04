LPI-NDH: Strohdiemen in Flammen

Nordhausen (ots) - Eine Seat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 10.37 Uhr die Sangerhäuser Straße und bog auf den Taschenberg in Richtung August-Bebel-Platz auf. Zeitgleich überquerte ein Fußgänger den Taschenberg über eine Fußgängerfurt. Die Fahrzeugführerin kollidierte bei dem Abbiegevorgang mit dem Fußgänger und beschädigte die Verkehrsinsel. Der Mann wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und in das ...

