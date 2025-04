Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen Spur der Verwüstung

Toba (ots)

Derzeit Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montag 13.20 Uhr bis 00.00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Nach dem gewaltsamen Eindringen in die Wohnbereiche wurden durch den oder die Täter Fernsehgeräte und Spielekonsolen entwendet. Hierbei entstand ein Beuteschaden von mehr als eintausend Euro. Doch dem nicht genug, die Unbekannten hinterließen eine Spur der Verwüstung, in dem sie ein Wasserbett und Haushaltsgeräte beschädigten und mehrere Wasserhähne aufdrehten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 096332

