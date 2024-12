Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchversuch in der Ammergaustraße - Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

Durch den Hinweis einer Zeugin wurde in der Samstagnacht ein Einbruch verhindert und die beiden Tatverdächtigen konnten gestellt werden.

Am Samstagabend ging gegen 23:30 Uhr ein Hinweis einer aufmerksamen Zeugin bei der Polizei ein. Die Zeugin meldete, dass sie zwei Personen dabei beobachte, wie diese sich an einem Objekt in der Ammergaustraße zu schaffen machten und offenbar versuchten, dort einzubrechen.

Noch vor dem Eintreffen der erste Polizeistreife ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten eine 19-Jährige sowie ein 19-Jähriger in der Nähe des Tatorts angetroffen werden.

Bei einer anschließenden Überprüfung des Gebäudes in der Ammergaustraße stellten die Beamten fest, dass der Einbruch nicht erfolgreich war.

Die Polizei hat gegen die beiden Personen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell