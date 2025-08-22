Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall bei zwei Verletzten in 66625 Nohfelden

66625 Nohfelden (ots)

Am 22.08.2025 ereignete sich auf der B41 in 66625 Nohfelden zwischen Wolfersweiler und Hirstein ein Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen verletzt wurden und erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Ein 62-Jähriger aus Sankt Wendel befuhr mit seinem Ford S-Max die Strecke aus Wolfersweiler kommend. Ihm entgegen kam eine 60-Jährige aus Friedrichsthal mit ihrem Renault Captur. Der 62-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und traf das entgegenkommende Fahrzeug im hinteren Bereich. Dieses Fahrzeug überschlägt sich in der Folge mehrmals. Das Fahrzeug des Verursachers kollidiert ca. 41m weiter mit der Böschung. Beide Fahrzeugführer werden verletzt und kommen zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Der genaue Verletzungsgrad ist noch nicht bekannt, war aber zum Aufnahmezeitpunkt nicht lebensgefährlich. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Unfallverursacher mutmaßlich aufgrund körperlicher Mängel von der Fahrbahn ab. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell