Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugenaufruf anlässlich eines Vorfalls beim Abreiseverkehr des "Lucky Lake" Festivals in Losheim am See

Losheim am See / Stausee (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, ereignete sich gegen 22:00 Uhr im Rahmen des "Lucky Lake" Festivals am Losheimer Stausee in Höhe des dortigen Hochwälder Wohlfühlhotels ein Körperverletzungsdelikt unter Beteiligung mehrerer Personen. Unter anderem kam es hierbei zum Zusammenstoß eines Beteiligten mit einem auf der Straße "Zum Stausee" fahrenden Kastenwagen oder Kleinbus. Es wird darum gebeten, dass sich der Fahrer des Kleinbusses bzw. Kastenwagens und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem in Rede stehenden Fahrzeug geben können, bei der Polizeiinspektion Nordsaarland (06871-90010) melden.

