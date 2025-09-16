Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sicherstellung von Rauschgift - 28-jähriger Beschuldigter in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen.

Am Montagmittag (15.9.) nahmen Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers einen 28 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig fest.

Gegen 13 Uhr kontrollierte die Streife im Bereich des Herrngartens den 28-jährigen Mann auf einer dort gelegenen Sitzbank. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Polizisten bei dem 28-Jährigen eine Feinwaage, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie rund 15 Gramm Haschisch sicher. Darüber hinaus beschlagnahmten sie etwa 3 Gramm Kokain und eine geringe Menge an Crack, die in unmittelbarer Nähe zu dem Beschuldigten entdeckt wurden.

Der Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstagmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Gegen ihn besteht der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis.

