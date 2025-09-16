Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Zwei Unfälle auf dem Schulweg/Zwei Kinder verletzt - Unbekannter Radfahrer flüchtet jeweils

Erzhausen (ots)

Ein 10-jähriger Junge befuhr am 3. September, gegen 07.30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Radweg in der Wolfsgartenallee und war von der Trinkbrunnenstraße in Richtung Apfelbach unterwegs. Auf dem Abschnitt zwischen den dortigen Wohngebäuden und dem Apfelbach näherte sich von hinten ein noch unbekannter Radfahrer. Er fuhr an dem Kind vorbei und berührte es während des anschließenden Überholvorgangs. Der 10-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Zudem wurde der Polizei in diesem Zusammenhang ein weiterer Vorfall bekannt, welcher sich bereits am 2. September, gegen 07.45 Uhr, ereignet haben soll. Hier habe ein ebenfalls 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Schleifweg in Richtung Hessenwaldschule befahren. Nachdem das Mädchen über die grüne Fußgängerampel fuhr, wurde es von einem von links kommendem Fahrradfahrer umgefahren. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne dem verletzten Kind zu helfen.

Der Radfahrer war mit einem Sportfahrrad bzw. Rennrad unterwegs, trug einen Radsportanzug und hatte kurzes Haar. Der Unbekannte ist circa 20 bis 30 Jahre alt.

Wer zu den beiden Unfällen, bei denen die Beamten derzeit einen Zusammenhang nicht ausschließen können, sachdienliche Hinweise, insbesondere auf die Identität des unbekannten Radfahrers geben kann, wird gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

