PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Zwei Unfälle auf dem Schulweg/Zwei Kinder verletzt - Unbekannter Radfahrer flüchtet jeweils

Erzhausen (ots)

Ein 10-jähriger Junge befuhr am 3. September, gegen 07.30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Radweg in der Wolfsgartenallee und war von der Trinkbrunnenstraße in Richtung Apfelbach unterwegs. Auf dem Abschnitt zwischen den dortigen Wohngebäuden und dem Apfelbach näherte sich von hinten ein noch unbekannter Radfahrer. Er fuhr an dem Kind vorbei und berührte es während des anschließenden Überholvorgangs. Der 10-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Zudem wurde der Polizei in diesem Zusammenhang ein weiterer Vorfall bekannt, welcher sich bereits am 2. September, gegen 07.45 Uhr, ereignet haben soll. Hier habe ein ebenfalls 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den Schleifweg in Richtung Hessenwaldschule befahren. Nachdem das Mädchen über die grüne Fußgängerampel fuhr, wurde es von einem von links kommendem Fahrradfahrer umgefahren. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne dem verletzten Kind zu helfen.

Der Radfahrer war mit einem Sportfahrrad bzw. Rennrad unterwegs, trug einen Radsportanzug und hatte kurzes Haar. Der Unbekannte ist circa 20 bis 30 Jahre alt.

Wer zu den beiden Unfällen, bei denen die Beamten derzeit einen Zusammenhang nicht ausschließen können, sachdienliche Hinweise, insbesondere auf die Identität des unbekannten Radfahrers geben kann, wird gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:35

    POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Geschäft/Zigaretten erbeutet

    Pfungstadt (ots) - Ein Krimineller hatte es in der Nacht zum Dienstag (16.9.) bei einem Einbruch in einen Spielwarenladen in der Eberstädter Straße auf Zigaretten abgesehen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 6.00 Uhr mit Gewalt Zutritt in das Geschäft und rissen anschließend im Kassenbereich Regalböden aus den Regalen. Daraufhin entwendeten die Unbekannten Zigaretten im Wert von über 5000 ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:10

    POL-DA: Lorsch: Über 27.000 Euro unterm Beifahrersitz/Besitzer unbekannt

    Lorsch (ots) - Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Montagabend (15.09.), gegen 19.20 Uhr, auf der Raststätte Lorsch-Ost an der A 67 zwei 31 und 32 Jahre alte Männer, die sich im Bereich ihrer beiden Fahrzeuge unterhielten. Aus einem der Autos roch es stark nach Marihuana. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Innenraums ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:53

    POL-DA: Kelsterbach: Katalysator gestohlen/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Kelsterbach (ots) - Auf den Katalysator eines Renault Transporters hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (12.09.) und Montagmorgen (15.09.) im Fasanenweg abgesehen. Die Täter trennten den Katalysator vom Auspuffrohr ab und flüchteten mit der Beute. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren