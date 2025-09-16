PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Über 27.000 Euro unterm Beifahrersitz/Besitzer unbekannt

Lorsch (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Montagabend (15.09.), gegen 19.20 Uhr, auf der Raststätte Lorsch-Ost an der A 67 zwei 31 und 32 Jahre alte Männer, die sich im Bereich ihrer beiden Fahrzeuge unterhielten. Aus einem der Autos roch es stark nach Marihuana. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Innenraums fanden die Zivilfahnder unter dem Beifahrersitz eine Tüte mit über 27.000 Euro Bargeld und zudem eine geringe Menge Haschisch. Ein Drogentest an den Geldscheinen reagierte anschließend positiv auf Kokain. Der 32-jährige Fahrer gab an, dass er von dem Geld nichts wusste und auch nicht wisse, wem es gehört.

Das Geld wurde von den Beamten daraufhin zur Eigentumssicherung und wegen des Anfangsverdachts einer Straftat nach Polizeirecht sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Drogendelikts sowie zum Eigentümer der Geldscheine dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

