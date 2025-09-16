Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

Am Sonntag (14.09.) führte die Polizei im Rahmen einer Schwerpunktaktion Verkehrskontrollen mit besonderem Augenmerk auf Motorradfahrer im Odenwaldkreis durch (wir haben berichtet).

Gegen 12.10 Uhr sollte hierbei am "Gumpener Kreuz" von den Beamten ein Biker angehalten und kontrolliert werden. Anstatt der Aufforderung Folge zu leisten, machte der Fahrer einen Schlenker und beschleunigte stark, um sich der Überprüfung zu entziehen. Ein Motorradpolizist folgte ihm und konnte beobachten, wie der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße in Richtung Reichelsheim befuhr, anschließend in die Sudetenstraße einbog sowie mehrere andere Verkehrsteilnehmer überholte. Im weiteren Verlauf konnte der Motorradfahrer schließlich bei Frohnhofen von der Polizei gestoppt werden.

Im Zuge der Ermittlungen ist derzeit unklar, ob Verkehrsteilnehmer durch das riskante Fahrverhalten des flüchtenden Zweiradfahrers gefährdet oder genötigt wurden. Die Polizei bittet etwaige Geschädigte, die zur Tatzeit im Bereich Gumpener Kreuz oder in der Sudetenstraße unterwegs waren und durch den Motorradfahrer gefährdet oder behindert wurden, sich bei der Verkehrsinspektion in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6117497

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell