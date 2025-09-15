PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Unbekannte entwenden Taschenlampe und Bargeld aus Auto
Wer hat etwas bemerkt?

Bickenbach (ots)

Ins Visier Krimineller geriet der Inhalt eines grauen Kleinwagens in der Bahnhofstraße. Zwischen Sonntagmittag (14.9.) etwa 15.00 Uhr und Montagmorgen (15.9.) etwa 7.15 Uhr verschafften sich Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Fahrzeug. Das Auto hatte in einer Hofeinfahrt gestanden, als die Kriminellen unter anderem eine Taschenlampe, einige Dokumente des Eigentümers sowie Bargeld daraus entnahmen und sich unbemerkt entfernten.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt, unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

