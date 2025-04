Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Breit aufgestellte Kontrollen

Haslach (ots)

Fachlich breit aufgestellt führte das Polizeirevier Haslach am vergangenen Mittwoch an der B 33 zwischen Haslach und Hausach Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Neben des Verkehrsdienstes Offenburg und der Zollabteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit, waren auch vier Beamte des Bundesamtes für Güterverkehr anwesend. Im Ergebnis war die Kontrollaktion in allen Rechtsbereichen sehr arbeitsreich. Vom Verdacht des illegalen Aufenthaltes über das Fahren ohne ausreichende Fahrerlaubnis, vom Betrugsverdacht im Bereich der Melde- und Versicherungspflichten bis hin zu den verschiedensten Ordnungswidrigkeiten wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Hier auffallend war beispielsweise ein Paketdienstfahrzeug, dessen Reifen allesamt abgefahren waren. An zwei Reifen war zudem schon der Stahlgürtel des Reifeninneren zu sehen. Die insgesamt rund 25 Ermittlungsvorgänge werden nun von den jeweiligen Fachdienststellen bearbeitet.

