Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim, K3740 - Auto überschlagen

Ötigheim (ots)

Während seiner Fahrt auf der K3740 von Rastatt kommend in Richtung Steinmauern kam am frühen Donnerstagmorgen ein BMW-Fahrer auf Höhe Ötigheim nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Grünstreifen. Im Anschluss lenkte der Autofahrer den BMW auf die Gegenfahrbahn und kam wiederholt nach links von der Straße ab. Hierbei überschlug sich das Auto und kam auf der linken Seite liegend, an einem dortigen Baum zum Stehen. Der Fahrzeuglenker entfernte sich im Anschluss zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz vor 3 Uhr erschien der leicht verletzte 19-Jährige sowie der Fahrzeughalter am Unfallort. Bei der Überprüfung des Fahrzeuglenkers wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer des Wagens saß, wurde eine Blutentnahme angeordnete. Einsatzkräfte der Feuerwehr Ötigheim waren zur Bergung des Fahrzeugs an der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite BWM musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

