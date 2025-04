Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Leichtverletzter nach Hundebiss

Oberkirch (ots)

Ein 23-Jähriger wurde am Mittwochmittag bei einem Spaziergang mit seinem Hund entlang der Rench durch einen Hundebiss verletzt. Kurz vor 14 Uhr lief von der gegenüberliegenden Flussseite der nicht angeleinte Australian Shepherd eines 29-Jährigen los, durchquerte die Rench und griff den Cockapoo eines 23-Jährigen an. Beim Versuch, die Tiere zu trennen, wurde der Spaziergänger durch das angreifende Tier in den Finger gebissen und leicht verletzt. Der Hundebesitzer, welcher in der Folge ebenfalls den Fluss durchquerte, um seinen Vierbeiner unter Kontrolle zu bringen, muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell