Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/Pfungstadt: Völlig unsinnig/Zweimal hintereinander betrunken am Steuer

Einhausen/Pfungstadt (ots)

Am Freitagabend (12.09.), gegen 22.15 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 67 bei Einhausen ein Transporter auf. Beim Überholen konnte der Fahrer von den Beamten deutlich erkannt werden. Der Transporter wurde von den Ordnungshütern anschließend zwecks Kontrolle auf den Parkplatz "Jägersburger Wald" gelotst. Hier stellten die Autobahnpolizisten fest, dass offenbar während der Fahrt ein Fahrerwechsel stattfand. Der ursprüngliche 51 Jahre alte Fahrer war nun plötzlich der Beifahrer. Der Grund war schnell klar: Beim "richtigen" Fahrer ergab der Atemalkoholtest 2,13 Promille, während sein 50-jähriger Begleiter 0,00 Promille aufwies. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen auf der Wache beendet waren, fuhr der nüchterne 50-Jährige von der Polizeidienststelle aus weiter, mit seinem betrunkenen Begleiter als Beifahrer. Die gleiche Streife bemerkte den Transporter dann erneut gegen 0.15 Uhr auf der A 67 bei Pfungstadt. Beim Vorbeifahren wurde erkannt, dass wieder der betrunkene 51-Jährige am Steuer und der nüchterne Begleiter auf dem Beifahrersitz saß. Nun zeigte der Test sogar 2,2 Promille an. Es erfolgte wieder die Festnahme und eine Blutentnahme. Den 51-Jährigen erwarten nun zwei Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Was die beiden Männer zu der völlig unsinnigen Verfahrensweise beim Führen des Transporters bewog, ist unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

