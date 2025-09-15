POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger in Haft
Zivile Fahnder erkennen Gesuchten
Darmstadt (ots)
Eine zivile Polizeistreife erkannte am Freitagmorgen (12.9.) einen jungen Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer gefährlichen Körperverletzung vorlag. Sie wollten den 21-Jährigen gegen 9.30 Uhr in der Zeughausstraße festnehmen, als dieser sich gegen das Anlegen der Handschellen wehrte. Durch einfache körperliche Gewalt konnte der Mann jedoch unter Kontrolle und auf das nahegelegene Revier gebracht werden. Er kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.
