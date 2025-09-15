Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger in Haft

Zivile Fahnder erkennen Gesuchten

Darmstadt (ots)

Eine zivile Polizeistreife erkannte am Freitagmorgen (12.9.) einen jungen Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer gefährlichen Körperverletzung vorlag. Sie wollten den 21-Jährigen gegen 9.30 Uhr in der Zeughausstraße festnehmen, als dieser sich gegen das Anlegen der Handschellen wehrte. Durch einfache körperliche Gewalt konnte der Mann jedoch unter Kontrolle und auf das nahegelegene Revier gebracht werden. Er kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

