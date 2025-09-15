PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger in Haft
Zivile Fahnder erkennen Gesuchten

Darmstadt (ots)

Eine zivile Polizeistreife erkannte am Freitagmorgen (12.9.) einen jungen Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer gefährlichen Körperverletzung vorlag. Sie wollten den 21-Jährigen gegen 9.30 Uhr in der Zeughausstraße festnehmen, als dieser sich gegen das Anlegen der Handschellen wehrte. Durch einfache körperliche Gewalt konnte der Mann jedoch unter Kontrolle und auf das nahegelegene Revier gebracht werden. Er kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

    Innerhalb von rund vier Stunden zogen Polizeistreifen einen Mann und eine Frau, die stark betrunken am Steuer ihrer Fahrzeuge saßen, aus dem Verkehr. Am Sonntagabend (14.09.), gegen 19.30 Uhr, stoppte ein Streife der Polizeistation Höchst auf der Bundesstraße 45 bei Mümling-Grumbach eine 21 Jahre alte Autofahrerin, weil sie zuvor ...

    Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstagmorgen (13.9.) einen Brand in der Bismarckstraße, welcher aber durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Bis zu deren Eintreffen hielt eine weitere Zeugin das Feuer in Schach und das weitere Ausbreiten konnte durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr verhindert werden. Gegen 5.30 Uhr brannte die ...

