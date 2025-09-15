PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Container am Rüsselsheimer Dreieck aufgebrochen/Baugeräte entwendet

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag (12.09.) und Samstagmittag (13.09.) haben Kriminelle aus mehreren Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck zahlreiche Baugeräte entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

