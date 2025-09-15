Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Container am Rüsselsheimer Dreieck aufgebrochen/Baugeräte entwendet

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag (12.09.) und Samstagmittag (13.09.) haben Kriminelle aus mehreren Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck zahlreiche Baugeräte entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

