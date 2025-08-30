RLS NORD: Störungen des Notrufes im Bereich Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg
Harrislee (ots)
Es kommt aktuell zu Störungen des Notrufes und der Amtsleitung der Einsatzleitstelle in Harrislee. Sollten Sie die Polizei über Notruf 110 nicht erreichen, dann rufen sie bitte ihre örtliche Polizei über die Amtsnummern an. Sobald die Störung beseitigt ist, werden wir nachberichten.
