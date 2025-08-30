PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Störungen des Notrufes im Bereich Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

Harrislee (ots)

Es kommt aktuell zu Störungen des Notrufes und der Amtsleitung der Einsatzleitstelle in Harrislee. Sollten Sie die Polizei über Notruf 110 nicht erreichen, dann rufen sie bitte ihre örtliche Polizei über die Amtsnummern an. Sobald die Störung beseitigt ist, werden wir nachberichten.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

