RLS NORD: betrügerischen Anrufe 'falscher Polizeibeamter' im gesamten Nordbereich

Harrislee (ots)

Zur Zeit kommt es vermehrt zu Anrufen in betrügerischer Absicht, bei denen der Anrufer vortäuscht ein Polizist zu sein, aber tatsächlich versucht Informationen darüber zu erlangen ob der Angerufene Bargeld oder Schmuck im Haus hat.

Die Polizei würde solche Fragen niemals stellen.

Bitte geben Sie keine Auskunft über ihre Vermögenswerte.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell