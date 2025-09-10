Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe nach Hinweisen ermittelt

Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete gestern, 9. September 2025, über einen Trickdiebstahl in Gelsenkirchen-Heßler und bat um Hinweise zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen (https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-nach-diebstahl-und-computerbetrug-0).

Aufgrund von Hinweisen konnten in der Zwischenzeit ein 40-jähriger und 45-jähriger Mann ermittelt werden.

Wir bitten, die Bilder der Tatverdächtigen nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

