PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe nach Hinweisen ermittelt
Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete gestern, 9. September 2025, über einen Trickdiebstahl in Gelsenkirchen-Heßler und bat um Hinweise zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen (https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/oeffentlichkeitsfahndung-nach-diebstahl-und-computerbetrug-0).

Aufgrund von Hinweisen konnten in der Zwischenzeit ein 40-jähriger und 45-jähriger Mann ermittelt werden.

Wir bitten, die Bilder der Tatverdächtigen nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 09:02

    POL-GE: Dreiste Betrugsmasche in Horst - Bleiben Sie achtsam!

    Gelsenkirchen (ots) - Eine 87-jährige Seniorin wurde am Montag, 8.September 2025, in Horst um einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen. Die Gelsenkirchenerin erhielt gegen 21 Uhr von einem unbekannten Mann einen Anruf auf ihren Festnetzanschluss. Der tatverdächtige Betrüger erklärte, dass man das Bargeld der Seniorin von ihrer Wohnanschrift abholen und auf Echtheit prüfen müsse. Danach würde man ihr das Geld ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:59

    POL-GE: Unfall mit mehreren Verletzten in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst sind am Dienstag, 9. September 2025, mehrere Personen verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann aus Gladbeck vor einer roten Ampel im Kreuzungsbereich An der Rennbahn und Kranefeldstraße auf zwei vor ihm stehende Fahrzeuge aufgefahren. Er selbst verletzte sich nicht, seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurde von Rettungskräften zur ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:31

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern einer Überwachungskamera in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die beiden tatverdächtigen Männer lenkten einen 80-jährigen Gelsenkirchener am Freitag, 1. August 2025, in einem Geldinstitut an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen-Heßler ab und gelangten in den Besitz einer Debitkarte. Mit der Karte wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren