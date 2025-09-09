Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern einer Überwachungskamera in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die beiden tatverdächtigen Männer lenkten einen 80-jährigen Gelsenkirchener am Freitag, 1. August 2025, in einem Geldinstitut an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen-Heßler ab und gelangten in den Besitz einer Debitkarte. Mit der Karte wurden anschließend Geldabhebungen und diverse Einkäufe getätigt.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder sowie eine Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/179910

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell