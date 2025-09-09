PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern einer Überwachungskamera in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die beiden tatverdächtigen Männer lenkten einen 80-jährigen Gelsenkirchener am Freitag, 1. August 2025, in einem Geldinstitut an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen-Heßler ab und gelangten in den Besitz einer Debitkarte. Mit der Karte wurden anschließend Geldabhebungen und diverse Einkäufe getätigt.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder sowie eine Beschreibung der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/179910

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:54

    POL-GE: Fahrradunfall mit Verletzten auf der Erzbahntrasse / Verursacher gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Fahrradfahrer, der am Sonntag, 7. September 2025, mutmaßlich einen Unfall auf der Erzbahntrasse in Gelsenkirchen-Ückendorf verursachte. Gegen 18.40 Uhr waren ein 40-jähriger Gelsenkirchener und eine 49-jährige Gelsenkirchenerin mit ihren Pedelecs auf der Erzbahntrasse von ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:34

    POL-GE: Drei Unbekannte schlagen auf Mann in Schalke ein

    Gelsenkirchen (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen wurden am frühen Samstagmorgen, 6. September 2025, zu einer Schlägerei in Schalke alarmiert. Gegen 2 Uhr fragten drei unbekannte Personen einen 53-jährigen Gelsenkirchener nach einer Zigarette. Als dieser angab Nichtraucher zu sein, schlug eine der Personen den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin haben die beiden weiteren tatverdächtigen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:35

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen, der am Samstag, 15. Februar 2025, Falschgeld in Umlauf gebracht haben soll. Der Unbekannte wird verdächtigt, gegen 6 Uhr mit einem gefälschten Geldschein für Kaffee und Backwaren bezahlt zu haben, die er zuvor aus einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren